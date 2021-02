Boubacar Touré entendu par la commission de discipline le mardi 10 février

Disqualifié samedi contre les Metropolitans 92 à cause d'un coup de poing donné à Miralem Halilovic - qui a sans doute mis fin à la saison de ce dernier, qui a du se faire opérer d'une fracture de la mâchoire -, Boubacar Touré va être entendu par la commission juridique et de discipline de la Ligue Nationale de Basket (LNB) mardi prochain, en visio-conférence, annonce Le Progrès. Le pivot sénégalais de Roanne peut craindre une longue suspension. Si tel est le cas, la Chorale pourrait engager un joueur durant son absence nous a confirmé l'entraîneur Jean-Denys Choulet.

De son côté, le président Emmanuel Brochot a condamné son geste dans Le Progrès, comme l'avait fait dès l'après-match coach JDC :

Les critiques du pivot de Portland

Boubacar Touré a prolongé pour la saison 2021-2022, avec une option pour la saison 2022-2023. Le jeune joueur était jusqu'ici la belle surprise de la saison ligérienne, et avait conquis le club et ses supporters, notamment grâce à son état d'esprit. Il a reçu nombre d'insultes suite à la diffusion de son mauvais geste, notamment relayé sur Twitter par le pivot des Portland TrailBlazers Jusuf Nurkic, compatriote de Miralem Halilovic.

You @ChoraleRoanne have a in your squad!!

should be banned! He chose the wrong sport dumb ass bum!



Punch the guy when he’s not even looking? Very brave https://t.co/8kxLUVSpV8