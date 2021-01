Boulazac : Cameron Wells prolongé jusqu'à la fin de saison 2020-2021, Edgar Sosa poussé vers la sortie

Jusqu'ici sous contrat jusqu'à fin janvier en tant que remplaçant médical d'Egar Sosa, Cameron Wells (1,86 m, 32 ans) a été prolongé par le Boulazac Basket Dordogne jusqu'à la fin de la saison 2020-2021.

Remplacé par le BCM Gravelines-Dunkerque en fin d'année 2020, le meneur de jeu avait vite rebondi dans le Périgord. S'il n'a pas pu aider sa nouvelle équipe à remporter son premier match de la saison de Jeep ELITE, il a montré qu'il pouvait lui apporter, comme contre Dijon (10 points à 3/9 aux tirs et 6 passes décisives en 31 minutes).

Le club cherche à se séparer d'Edgar Sosa

Reste à savoir s'il partagera la mène avec Edgar Sosa ou s'il remplace ce dernier, qui n'a pas donné entière satisfaction avant sa blessure à la cheville en novembre. Sud-Ouest indique que le Dominicain est poussé vers la sortie mais qu'il reste au club "jusqu'à ce qu’une solution soit trouvée".

Le #BBD prolonge Cameron Wells jusqu’à la fin de la saison. Joueur très investi et solide meneur, Cameron solidifie et stabilise notre jeu depuis son arrivée dans notre équipe de #JeepElite.

Plus de détails : https://t.co/NVNn8hPbVC pic.twitter.com/S3tPBZpEj8