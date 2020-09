Boulazac : Débuts réussis pour Mouphtaou Yarou

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Samedi à Agen, Boulazac s'est incliné en toute fin de rencontre contre l'Elan Béarnais (79-78). Pour cette rencontre, le BBD a pu aligner son pivot Mouphtaou Yarou (2,06 m, 30 ans). Le Béninois, qui a subi une arthroscopie d'un genou, a repris l'entraînement individuel mardi dernier puis les séances collectives. Et dès samedi il a donc joué, avec 13 points marqués et de nombreux rebonds, offensifs notamment, en plus de 20 minutes. Enthousiasmant donc.

"Il y a encore un gros boulot pour l'intégrer, commente son entraîneur Thomas Andrieux dans Sud-Ouest. L'objectif est qu'il ne se blesse pas, qu'il n'y ait pas de rechute. Il sort de trois semaines au Cers de Capbreton. Il a eu une énorme charge de travail quatre à cinq heures par jour, donc on n'est pas surpris de le voir en forme. Ce qui lui manque aujourd'hui, c'est le rythme d'un match et de retrouver des sensations basket. Mais pour sa rentrée, c'est positif. C'est un joueur expérimenté. On va être très vigilant, on va essayer de le préserver. Mais on en a évidemment besoin. C'est notre point d'ancrage, notre point de fixation."

Avec lui à l'entraînement mais aussi l'arrière Kevin Harley à partir de ce lundi, Boulazac va pouvoir préparer la rencontre de la première journée de Jeep ELITE, contre Monaco ce samedi au Palio. Avec entre-temps un 64e match de Coupe de France contre Tarbes-Lourdes (NM1) ce mercredi.