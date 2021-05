Boulazac - Elan Chalon, le premier match avec du public depuis octobre 2020

Non la saison de Ligue Nationale de Basket (LNB) ne se terminera pas à huis clos. En ce mercredi 19 mai, 800 personnes sont autorisées par salle pour assister aux rencontres professionnelles. C'est au Palio de Boulazac que se déroulera le premier match de basket français avec du public en 2021, précisément depuis octobre 2020.

Duel entre relégables

Il s'agit d'un renfort de poids pour les Périgourdins, derniers de Jeep ELITE, qui accueillent l'avant-dernier, l'Elan Chalon. De quoi donner un peu plus d'énergie encore au groupe de Thomas Andrieux qui s'est montré performant sur ses dernières sorties (victoire à Roanne, défaite après prolongation à Bourg-en-Bresse). Entre-deux à 18 heures.

Il reste quelques places #abonnés pour le #match de ce soir, #BBD vs @ELANCHALON

