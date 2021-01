Boulazac : Kévin Harley arrêté 4 à 6 semaines

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Nicolas Ravinaud

Encore une mauvaise nouvelle pour Boulazac. Le club vient d'annoncer que son arrière Kévin Harley (1,96 m, 26 ans) est à l'arrêt pour une durée de 4 à 6 semaines. Si celui-ci a joué 31 minutes (pour 12 points à 4/6 aux tirs, 5 rebonds, 2 passes décisives et 4 fautes provoquées) samedi lors de la défaite au Palio contre Dijon (76-86), il a du sortir quelques minutes pendant la rencontre afin de soigner son mollet. C'est sans doute celui-ci qui va le contraindre à s'arrêter entre un mois et un mois et demi.

Après six matches (tous perdus) de Jeep ELITE cette saison, Kévin Harley tourne à 8,2 points à 46,8% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds et 1,5 passe décisive pour 6,8 d'évaluation en 23 minutes.

Après avoir perdu son autre arrière, le Canadien Aaron Best, l'équipe de Thomas Andrieux connaît une nouvelle tuile. Déjà, son meneur Edgar Sosa a été remplacé par Cameron Wells mi-décembre durant son arrêt (grosse entorse de la cheville). Wells, auteur de 10 points à 3/9 et 6 passes décisives en 31 minutes samedi est pour le moment sous contrat jusqu'à fin janvier. Avant d'être conservé afin de permettre à l'équipe de conserver suffisamment d'arrières ?