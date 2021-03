Boulazac : Malcolm Rhett remplaçant médical d'Owen Klassen

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Owen Klassen blessé mardi dernier à Chalon-sur-Saône et arrêté pour six semaines, Boulazac devait se renforcer à l'intérieur. Le club périgourdin vient d'annoncer la signature de l'Américano-dominicain Malcolm Jaleel Rhett (2,06 m, 28 ans), dit M.J. Rhett.

TRANSFERT : Malcolm RHETT (USA/DOM – 28 ans - 2m06 - Poste 5) intègre notre équipe en tant que pigiste médical d’Owen KLASSEN

Plus d'infos : https://t.co/NU9nTHqeYx pic.twitter.com/fBlrLKJaXL — BoulazacBasketD (@BoulazacBasketD) March 26, 2021

10 matches à Cholet en 2016-2017

Si ce nom vous dit quelque chose c'est parce qu'il est passé par Cholet pour y finir la saison 2016-2017 (7,2 points à 60,4% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds et 0,4 passe décisive pour 8,7 d'évaluation en 15 minutes sur 10 matches). Depuis, le natif de la Caroline du Sud a joué à Flamengo (Brésil) en 2017-2018, aux Indios de Mayaguez (Porto Rico) à l'été 2018, aux Obras Sanitarias de Buenos Aires (Argentine) en 2018-2019, aux Capitanes de Arecibo (Porto Rico) à l'été 2019, au PAOK Salonique (Grèce) et au Cibona Zagreb (Croatie) en 2019-2020 et enfin à Gliwice (Pologne) et Górnicza (Pologne) en 2020-2021. En Pologne cette saison, l'ancien pensionnaire de Tennessee State et Ole Miss tournait à 12,6 points à 58,8% de réussite aux tirs, 6,2 rebonds et 1,4 passe décisive en 26 minutes sur 24 matches.

Joueur talentueux, l'international dominicain va tenter d'aider Boulazac à remonter au classement. L'équipe de Thomas Andrieux contre deux victoires après 11 matches et reçoit Limoges ce samedi. Un match auquel ne pourra pas prendre part le nouvel intérieur, pas qualifié à temps. Ce gaucher devrait faire ses débuts au BBD samedi prochain, le 3 avril, à Nanterre.