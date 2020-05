Boulazac : Mouphtaou Yarou (Metropolitans) arrive, Dominique Archie (CCRB) ensuite ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Le Boulazac Basket Dordogne vient d'annoncer la signature du pivot béninois Mouphtaou Yarou (2,06 m, 29 ans). Ce dernier continue sa carrière en France où il évolue depuis six ans maintenant. Après trois saisons au Mans, une à Antibes et deux chez les Metropolitans 92, il va tenter de se relancer dans le Périgord. En effet, victime d'une rupture du tendon d'Achie en début d'année 2019, il est revenu en cours de saison 2020/21. Mais la présence d'un pivot dominant devant lui (Vitalis Chikoko), son retour dans une équipe en forme et ses soucis de dos ne lui ont pas permis d'occuper un rôle important (5,6 points à 55,8% de réussite aux tirs et 2,8 rebonds pour 6,4 d'évaluation en 12 minutes par match).

A Boulazac, il sera certainement responabilisé par l'entraîneur Thomas Andrieux et retrouvera ainsi un rôle similaire à ce qu'il a connu à Antibes en 2017/18, lorsqu'il tournait à 12,9 points à 62,2% et 9,2 rebonds pour 18,4 d'évaluation en 28 minutes de moyenne.

"Tout d’abord, je tiens à féliciter l’ensemble du club en ce qui concerne la signature de Mouph, a commenté l'entraîneur Thomas Andrieux. C’est un vrai travail d’équipe qui permet d’aboutir à son arrivée, et c’est important de le souligner. Je crois que le joueur n’est plus à présenter, tant il est associé au championnat de France. Déjà 6 saisons à son actif sur les parquets français, et toujours aussi régulier dans ses performances. À diverses reprises Meilleur rebondeur de Jeep Elite, c’est un vrai point de fixation intérieur. Mouph est particulièrement motivé à l’idée de relever notre challenge, et nous avons hâte de démarrer notre collaboration."

Par ailleurs, le BBD aimerait aligner Mouph Yarou aux côtés du poste 4 Dominique Archie (2,01 m, 32 ans) selon nos informations. Ce dernier jouait du côté de Châlons-Reims sur la saison écoulée (10,5 points à 46,8% dont 35,1% à 3-points, 4,7 rebonds, 1,3 passe décisive et 1,9 interception pour 11,5 d'évaluation en 25 minutes). Joueur d'expérience, il a longtemps évolué en Italie et a été sacré deux fois champion de Belgique avec Ostende (en 2015 et 2016).

Dominique Archie (n°2) et Mouphtaou Yarou se sont croisés au cours de la saison 2019/20 (photo : Olivier Fusy)



L'effectif 2020/21 du Boulazac Basket Dordogne :