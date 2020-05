Boulazac : Patrik Auda prolonge pour les deux prochaines saisons

JEEP ÉLITE

Crédit photo : BBD

Selon nos informations, Patrik Auda (2,04m, 30 ans) vient de prolonger pour les deux prochaines saisons avec le Boulazac Basket Dordogne (BBD). Décrit comme un joueur complet et solide physiquement aussi bien capable d'évoluer sur les postes 4 et 5, l'international tchèque a fait une saison 2019/20 en Jeep ÉLITE (12,4 points à 61,2% de réussite aux tirs et 3,7 rebonds pour 11,4 d'évaluation en 22 minute sous les ordres de Thomas Andrieux) dans la lignée de ses bonnes sorties en Coupe du Monde. De quoi inciter Thomas Andrieux et le staff du BBD à le prolonger jusqu'en 2022.