Boulazac : Pinero s'en va, Sanchez encore absent pour un mois

Crédit photo : Jules Roche

Très convaincant en 2016/17 lors de ses premiers pas sous le maillot de l'Élan Béarnais (12,1 points), Taqwa Pinero (1,93 m, 36 ans) n'aura cessé de voir sa production décliner au fil de ses saisons en France, dans tous les secteurs de jeu, particulièrement l'adresse aux tirs (de 44,8% à 34,3%), pourtant son plus gros point fort. Loin d'avoir révolutionné le jeu du BBD au cours de ses deux mois passés en Dordogne (4,5 points et 2 rebonds pour 3,5 d'évaluation en 8 rencontres), l'arrière aux 20 apparitions en EuroLeague (avec le Dynamo Moscou, Malaga et Vitoria entre 2006 et 2009) ne sera pas retenu par Boulazac au terme de son contrat, prévu pour le 2 janvier 2020.

Néanmoins, cela ne veut pas dire que celui qu'il remplaçait, Jérôme Sanchez, pourra effectuer son retour dès la rentrée. Représentant "l'âme et l'esprit" du BBD selon Thomas Andrieux, le capitaine périgourdin n'est pas attendu sur les parquets avant la fin du mois de janvier, lui qui a été opéré du dos début novembre. En revanche, l'entraîneur boulazacois a confirmé vendredi à Bourg-en-Bresse qu'une recrue était espérée au cours de la trêve hivernale.