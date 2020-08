Boulazac : Six semaines d'arrêt pour Yarou, Klassen "suivi de très près"

Alors que les clubs professionnels reprennent l’entraînement les uns après les autres, c'était au tour de Boulazac de retrouver le terrain ce mardi. Une reprise sans plusieurs étrangers, qui devraient arriver très vite (Aaron Best, Edgar Sosa, John Flowers), mais aussi sans Mouphtaou Yarou (photo), le pivot arrivé des Metropolitans 92. Le Béninois est convalescent et ne retrouvera le groupe qu'en septembre, a révélé l'entraîneur Thomas Andrieux à La Dordogne Libre :

"Il a subi une arthroscopie début juillet, ce qui le prive de terrain pour six semaines. Mais il fournit beaucoup d'efforts et a déjà repris légèrement la course, avant d'aller à Capbreton (au Centre européen de rééducation du sportif)."