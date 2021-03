Boulazac débloque son compteur face à Roanne

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Nicolas Ravinaud

Boulazac l'a tient, sa première victoire de la saison ! Les Périgourdins ont pris le meilleur sur Roanne au terme d'un match globalement maîtrisé qui aura vu les deux équipes se répondre du tac au tac dans le premier quart-temps (19-16, 10e), avant que le show Aaron Best ne commence (15 points à la mi-temps). Grâce en partie à leur arrière canadien, les hommes de Thomas Andrieu viraient à la pause avec 9 unités d'avance (42-33, 20e).

Benjamin Sene, métronome emmène son équipe vers la victoire

Dès le retour des vestiaires, on retrouvait une équipe de Roanne plus agressive sur le parquet. Les Roannais ne voulaient pas abdiquer et revenaient au contact par l'intermédiaire de l'assurance tout risque Juvonte Reddic (49-48, 26e). Impactés dans le secteur intérieur (32 rebonds pour Boulazac - 43 pour Roanne), les Périgourdins gardaient cependant les commandes de la partie grâce aux paniers du duo Klassen - Sene (57-55, 30e). Dans un dernier quart-temps déterminant, la Chorale s'appuyait sur son productif duo américain Reddic -March (34 points à eux deux) pour venir inquiéter les locaux en reprenant la tête (68-70, 35e). Mais les nombreuses balles perdues (21 pour Roanne, 8 pour Boulazac) allaient coûter cher aux hommes de Jean-Denys Choulet. D'autant plus que le BBD a pu compter un Benjamin Sene des grands soirs dans le money time. Auteur de 18 points à 7/8 aux tirs, 4 passes décisives, 4 interceptions, 2 rebonds pour 27 d'évaluation en 27 minutes, l'arrière français a inscrit 10 de ses 18 points dans le dernier quart-temps, permettant ainsi aux Boulazacois de creuser un écart définitif (82-72, 40e).

Au classement, Boulazac reste lanterne rouge avec 1 victoire pour 8 défaites tandis que Roanne manque l'occasion de rester en milieu de table en chutant à la 15e place avec 3 victoires pour 7 défaites.