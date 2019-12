Boulazac relégable à la mi-saison : les explications de Thomas Andrieux

« Les vacances vont être difficiles mais cela peut permettre de revenir avec un meilleur état d'esprit, de casser cette dynamique. Je pense que l'on est capable de se remobiliser, on verra cela à notre retour. » À l'image d'Éric Bartecheky qui fonde beaucoup d'espoirs sur la pause hivernale pour le redressement du BCM Gravelines-Dunkerque, Kevin Harley croise également les doigts pour que la trêve des confiseurs puisse enrayer la spirale négative de Boulazac, vaincu lors de ses six dernières sorties.

Attendu au tournant suite à son surprenant exercice 2018/19, bouclé à la 10e place du championnat avec un bilan équilibré, le BBD déçoit malgré un effectif attractif sur le papier. Les raisons sont multiples : un effectif remodelé à plusieurs reprises avec notamment la perte regrettable du pigiste Michael Umeh (14,7 points par match, débauché par Saratov), la perte sur blessure du capitaine Jérôme Sanchez, un engagement défensif douteux (85,8 points encaissés en moyenne), un mental friable (depuis novembre : défaite en prolongation au Portel, -1 contre Pau-Lacq-Orthez, une avance de 14 points à la 33e minute dilapidée contre Orléans)... Pour le reste, référez-vous à Rémi Lesca.

Toujours est-il qu'au moment de boucler la phase aller, Boulazac figure en position de relégable (5v-12d), à égalité à la 17e place du classement avec Gravelines-Dunkerque et Roanne. Un statut évidemment inconfortable mais qui n'alarme pas pour autant l'entraîneur Thomas Andrieux, certes conscient des occasions manquées mais qui s'accroche au fait de ne jamais avoir vu son équipe sombrer, hormis vendredi à Bourg-en-Bresse (72-96).

"Ce championnat est très compliqué. Il me semble que Gravelines, pourtant un des gros budgets de Jeep ÉLITE, est dans cette partie du classement, on y a également vu Nanterre. Malheureusement, après notre bon début de saison où nous avons notamment battu Monaco, nous n'avons pas été capable de rééditer cela. Notre effectif a beaucoup changé aussi, avec des blessés et notre capitaine Jérôme Sanchez, un peu l'âme et l'esprit de l'équipe, qui nous manque énormément. Nous traversons effectivement une période difficile mais quand vous ne prenez pas les matchs qui se présentent comme ce fut le cas contre Pau, Strasbourg et Orléans à domicile, ou Le Portel à l'extérieur où l'on perd après prolongation, vous vous exposez à ce genre de choses. La Jeep ÉLITE est un championnat difficile pour tout le monde, encore plus pour nous. [...] Nous sommes en train de travailler pour faire venir un poste 2 capable de nous apporter du danger sur le tir extérieur mais ce n'est pas un ou deux joueurs qui vont tout révolutionner dans notre équipe. Il faut que l'on repense à ce que l'on a été capable de faire sur nos dernières sorties. Nous avons été très durs défensivement, capables d'impacter les équipes. Sauf à Bourg où n'avons pas été au rendez-vous, mentalement et physiquement."