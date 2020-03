Boulogne-Levallois écarte le BCM après la pause

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Boulogne-Levallois a encore montré deux visages ce soir en ouverture de la 25e journée : inquiétant en première mi-temps, comme la semaine dernière à Roanne, puis plus conquérant après le repos. Un avertissement sans frais cette fois pour les Mets qui ont su retrouver leurs esprits en deuxième mi-temps après avoir été mis en échec à la pause (36-36).

C'est finalement sur un 16-2 infligé dès le retour des vestiaires et conclu par deux dunks de Maxime Roos que les troupes de Freddy Fauthoux ont fait la différence (52-38). Avec les 3 points assassins de Donta Smith et Briante Weber, les locaux ont également pu compter sur l'apport d'Ivan Fevrier, auteur de 13 points en sortie de banc, mais aussi de Jamel Artis, impeccable sur la fin de match pour maintenir l'écart et assurer la victoire en faveur des siens (88-63).

Les stats du match