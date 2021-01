Bourg : Danilo Andjusic blessé au pied

C'est sans Alen Omic (remplacé par Ivan Buva), Thomas Scrubb et Danilo Andjusic que la JL Bourg a battu Orléans samedi soir, 88 à 82, avec seulement sept joueurs professionnels puisque Thibault Daval-Braquet n'a joué que 2 minutes. Après la rencontre, le manager général Frédéric Sarre a expliqué pourquoi l'arrière serbe n'avait pas pu tenir sa place.

"Il y a un point d'interrogation. On ne sait pas trop combien de temps il va être indisponible. Sa blessure est assez récente et les explorations médicales qui ont été faites, par des radios, n'ont rien révélé de très, très graves. Néanmoins, il perdure une douleur sur les appuis de course. Donc il va y avoir un traitement qui va être mis en place. C'est un peu indécis encore et pas assez précis."