Bourg : Darel Poirier va signer, Thomas Scrubb démarché

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Capital City Gogo et Sébastien Grasset

Après avoir conclu un accord avec le pivot Thibault Daval-Braquet, la JL Bourg pourrait engager un nouveau pivot au statut de joueur formé localement. Selon nos informations, Darel Poirier (2,07 m, 23 ans) est susceptible de s'engager pour le club bressan.

Elément à fort potentiel de la génération 97, Darel Poirier a rejoint le centre de formation de Cholet Basket à sa sortie du Centre Fédéral en 2015. Après trois ans sur place et un EuroBasket U20 2017 prometteur, ce poste 5 athlétique et capable de s'écarter a été prêté à Charleville-Mézières. Mais dans une équipe en difficulté, il n'a pas explosé comme attendu. En 2018, il a voulu tenter une nouvelle expérience et a été drafté en G-League. Après une saison avec l'équipe réserve des Chicago Bulls plutôt concluante, il était question d'un retour en Europe pour lui en 2019 et avait signé en ce sens à Reggio d'Emilie, en Italie. Il n'y a finalement pas joué de match officiel et a passé la saison achevée avec le Capital City Go-go, la nouvelle franchise de G-League affiliée aux Washington Wizards, où il a confirmé sa bonne saison 2018/19. C'est donc à Bourg-en-Bresse qu'il pourrait retrouver le basketball européen, dans un rôle à définir.

Vers une abondance de joueurs intérieurs ?

En effet, la JL Bourg compterait ainsi quatre intérieurs sous contrat (Zachery Peacock et Pierre Pelos en 4/5 ainsi que Darel Poirier et Thibault Daval-Braquet en pur poste 5) et souhaite encore engager un poste 5 étranger. L'ancien pivot All-Star du club Youssou Ndoye a notamment été sollicité.

Ce n'est pas tout, le club a fait une offre à l'ailier canado-britannique Thomas Scrubb (1,98 m, 28 ans), auteur d'une grosse saison avec la SIG Strasbourg (12,5 points à 59,8% de réussite aux tirs dont 41,3% à 3-points, 4,5 rebonds, 1,9 passe décisives, 1,2 balle perdue et 2,5 fautes provoquées pour 15,6 d'évaluation en 28 minutes). Un joueur capable de basculer sur le poste 4, comme Maxime Courby, encore sous contrat.

Une abondance de joueurs de talent (sachant que les jeunes Théo Rey et Mbaye Ndiaye pourraient également être conservés) qui annonce un effectif dense et large pour s'attaquer à ce qui pourrait être la première saison européenne du club.

L'effectif potentiel de la JL Bourg en 2020/21 :