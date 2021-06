Bourg : Endeuillé par le décès de son petit frère, Zachery Peacock absent jusqu'à la dernière journée du championnat

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

« Cette semaine, Zachery Peacock a été touché par un terrible drame familial », expliquait la JL Bourg dans un communiqué ce samedi 29 mai. « Présent contre Monaco et avec le groupe à Cholet, notre capitaine est terriblement affecté. Le club s’associe à Zach et ses proches pour traverser cette douloureuse épreuve. » Zachery Peacock (2,03 m, 33 ans) a ainsi dû faire face au décès soudain de son jeune frère de 20 ans, Zedekiah, mortellement touché lors d'une fusillade à Miami le 23 mai dernier. Musicien et claviériste de grand talent, il était « au mauvais endroit au mauvais moment » selon sa famille, interrogée par la presse locale.

Deux jours après ce drame, le capitaine de la JL Bourg a toutefois tenu à affronter Monaco puis il était du road-trip ce week-end entre les Mauges et l'Alsace. Après 15 minutes de jeu à la Meilleraie samedi, il n'a pas eu la force de terminer la rencontre puis est resté à l'hôtel à Strasbourg lundi.

Ainsi, le club confirme que l'ancien MVP du championnat est désormais retourné auprès de sa famille en Floride. De quoi poser la date de son retour, entre le temps dont il aura besoin au chevet des siens et la contrainte d'isolement sanitaire au moment de son éventuel retour en France. La JL précise qu'il est espéré pour la dernière journée de la phase régulière, soit le lundi 14 juin face à la SIG. L'ancien intérieur de Cholet Basket tourne à 11,2 points à 48,1% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 1,9 passe pour 11,5 d'évaluation en 24 minutes de jeu cette saison.