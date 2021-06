Bourg : La prolongation de Pierre Pelos en bonne voie

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Si la JL Bourg change de staff technique, une partie de l'effectif devrait rester. Outre Hugo Benitez, sous contrat jusqu'en 2023, Pierre Pelos (2,05 m, 28 ans) devrait ainsi faire partie du groupe de Laurent Legname en 2021-2022. S'il visait une aventure à l'étranger, le "stretch 5" (pivot shooteur) est en bonne voie pour prolonger l'aventure dans l'Ain selon nos informations. Ce qu'il a confirmé dans un entretien accordé au Progrès vendredi.

"Il existe vraiment une possibilité que je prolonge. J'avais des envies d'étranger mais, avec la COVID-19, beaucoup de choses sont compliquées. Normalement, je devrais voir bientôt les dirigeants pour communiquer. Avant cela, nous devons faire en sorte que le club se qualifie à nouveau pour l'EuroCup. Comme tout joueur, je veux y regoûter. J'ai envie de repartir en EuroCup avec le club."

Longtemps joueur des divisions inférieures, Pierre Pelos s'est installé en Jeep ELITE à la JL Bourg (10,4 points à 51,8% de réussite aux tirs dont 44,7% à 3-points et 5,1 rebonds en 22 minutes) et a profité de la campagne 2020-2021 en EuroCup (11,5 points à 52,3% et 5,7 rebonds en 24 minutes) pour montrer encore un peu plus ses qualités. Le Gersois a notamment été désigné MVP de la 5e journée de l'EuroCup après une belle soirée à Belgrade.

