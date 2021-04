Bourg : Le retour de Zack Wright programmé pour le début du mois de mai

Éloigné des parquets depuis son match record à Gravelines il y a deux semaines, Zack Wright n'aura finalement pu prendre part qu'à deux rencontres sur sept au cours du mois d'avril. Il est d'ores et déjà acté que le meneur de la JL Bourg manquera la réception de l'Élan Chalon, son premier club français, ce vendredi puis le déplacement à Orléans mardi prochain.

Scotché à 12 apparitions en Jeep ÉLITE à cause d'une litanie de petites blessures cette saison, le double All-Star vise un retour en pleine possession de ses moyens pour le choc contre les Metropolitans programmé le 5 mai à Ékinox. Mais il devrait revenir à la compétition dès le 1er mai, à l'occasion de la réception de Le Portel.

« Zack Wright nous manque vraiment, tant en défense qu'en attaque », regrette Savo Vucevic. « Il est excellent, toujours là au bon moment. On a besoin de tout le monde en ce moment. Il ne jouera pas les deux prochains matchs. Je pense qu'il pourrait être capable d'affronter Le Portel et de jouer quelques minutes pour se remettre en rythme. Mais on le prépare surtout pour qu'il soit prêt contre Boulogne-Levallois. »