Bourg : Luka Asceric a signé, Thomas Scrubb en approche

JEEP ÉLITE

Crédit photo : KK Mega Bemax et Sébastien Grasset

Décidément, le début de semaine est animé à Bourg-en-Bresse ! Après avoir trouvé son meneur chez les Knicks en la personne de Kadeem Allen et renforcé sa raquette avec Darel Poirier (dont le contrat est assorti d'une période d'essai d'un mois), la JL Bourg a rapatrié un autre jeune élément prometteur : Luka Asceric (2,01 m, 23 ans). Fils de Nedeljko, dont la carrière d'entraîneur a démarré dans l'Ain en 2007, le prospect à la triple nationalité (Serbe, Autrichien et Français) sort de deux saisons d'apprentissage au sein de la pouponnière belgradoise du Mega Bemax (7,3 points à 39%, 2,6 rebonds et 1,8 passe décisive en 24 rencontres en 2019/20).

Meneur de jeu de formation mais capable d'évoluer sur les trois postes extérieurs, doté d'un excellent QI basket (peut-être car il a grandi en admirant les légendes grecques de l'EuroLeague, Diamantidis ou Papaloukas), jeune homme à la tête bien faite, il a déjà goûté à la Jeep ÉLITE en 2017/18, ne tirant pas son épingle du jeu dans le marasme toulonnais (3,3 points à 39% et 1,5 passe décisive) après une saison rookie prometteuse sous les ordres de son père à Lille, en Pro B. Mais depuis le naufrage du HTV, le natif de Sankt Pölten (Autriche) a grandi au contact de la rigueur de la Ligue Adriatique. L'EuroCup sera le terrain de jeu idéal pour le prouver. Pour le (re)découvrir, nous vous proposons la lecture du portrait que nous lui avions consacré en novembre 2016, quand il n'avait que 19 ans, ou de l'entretien qu'il nous avait accordé à Belgrade, un mois après son arrivée au Mega Bemax, au lendemain de la finale de l'EuroLeague 2018.



Luka Asceric à Ékinox en mars 2017, en compagnie de son père, Neno

(photo : GPJ)

À Bourg-en-Bresse, Luka Asceric devrait fréquemment croiser le fer avec Thomas Scrubb (1,98 m, 28 ans) lors des entraînements. Démarché au cours du mois de mai, l'international canadien s'est finalement engagé ce matin avec la JL Bourg selon nos informations, 48 heures après avoir changé d'agent. Et ce pour un montant moindre que ce que lui proposait initialement la Jeu, au moment où elle aurait aimé l'attirer en compagnie de son frère Philip, meilleur marqueur du championnat allemand en 2018.

Ex-rookie méconnu de Kataja (en 2015/16) qui a grandi progressivement entre Giessen, Avellino et Varese, Thomas Scrubb fut l'une des rares satisfactions de Strasbourg lors de la saison écoulée (12,5 points à 60%, 4,5 rebonds et 1,9 passe décisive pour 15,6 d'évaluation en 24 matchs de Jeep ÉLITE) : sous les couleurs de la SIG, il a démontré une belle intelligence de jeu, une patte gauche intéressante de loin (41,9% à 3-points) et une vraie polyvalence entre les postes 3 et 4. Actuellement en pleine préparation de la ligue d'été canadienne avec les BlackJacks d'Ottawa, qui se tiendra entre le 25 juillet et le 9 août, l'ancien lycéen de Vancouver College (et futur étudiant en médecine) a récemment clamé qu'il cherchait un endroit où s'installer sur le long-terme avec sa compagne Catherine Traer, internationale canadienne de 3x3. Ce ne sera donc pas à Strasbourg, mais peut-être bien à Bourg-en-Bresse qui s'est fait une spécialité depuis quelques années de conserver sur le long terme les joueurs étrangers donnant satisfaction.

L'effectif de la JL Bourg version 2020/21 :