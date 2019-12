Bourg : Savo Vucevic satisfait malgré la défaite à Monaco

Lundi soir, la JL Bourg s'est inclinée de peu sur le parquet de l'AS Monaco (94-89). Malgré cette troisième défaite en quatre rencontres, le coach de l'équipe bressane Savo Vucevic était plutôt satisfait de la performance de son équipe.

"Je suis satisfait, a-t-il avoué dans Le Progrès. C'est assez rare d'être satisfait lorsqu'on perd un match mais je pense qu'on a fait un bon match. On était focalisés pendant quarante minutes ou presque avec quelques passages à vide malheureusement. Contre une belle équipe qui vous use ce n'est pas évident. Ils ont eu une adresse insolente parfois dans des situations très difficiles. C'est peut-être ce qui a fait la différence ce soir mais Monaco est vraiment capable de jouer quarante minutes à un très haut niveau. Nous, il nous a manqué des joueurs, je ne le souligne presque jamais mais on a deux meneurs absents. Hier soir aussi, on a dû faire quinze heures de bus parce que notre vol de Genève a été annulé. On est arrivés à une heure du matin parce qu'on voulait jouer ce match, on voulait rester sportifs avant tout. Je tire mon chapeau aux joueurs parce qu'après un déplacement dans ces conditions, ils méritent notre gratitude."