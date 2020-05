Bourg : Théo Rey passe pro, Johan Randriamananjara s'en va

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

Comme annoncé par Le Progès, Théo Rey (1,91m, 20 ans) va prochainement parapher son premier contrat professionnel avec son club formateur, la JL Bourg. Victime d'une rupture des ligaments croisés juste avant le Trophée du Futur 2019, ce pur arrière shooteur a longtemps été éloigné des parquets. De retour à la compétition dès la fin du mois de fin février, il a dès lors semblé être en pleine possession de ses moyens (13,7 points à 56% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds et 3,7 passes décisives pour 15,7 d'évaluation en 3 matchs). Mais l'arrêt prématuré ne lui a pas permis de retrouver encore plus de sensation. Désireux de rester à Bourg-en-Bresse, son vœu va donc être exaucé.

"J’aurais déjà du passer professionnel avant ma blessure mais ça me fait plaisir de signer 1 an après m’être blessé, nous a-t-il confié. Ça montre que j’ai fourni énormément de travail pour revenir et que le club compte sur moi. Ce premier contrat professionnel récompense tout le travail fourni. Je compte bien montrer qui je suis cette saison à Bourg. Mais le plus dur reste à venir. Je ne me fais aucun souci, je suis confiant pour la suite."

En revanche, un an après être passé professionnel avec la JL, Johan Randriamananjara (1,99 m, 20 ans) va lui quitter l'Ain la saison prochaine. Arrière complet, doté de bonnes qualités défensives et d'un tir lointain qui devient intéressant (de 28 à 37%), il était l'un des leaders des Espoirs burgiens (11,7 points à 49%, 4,7 rebonds et 4,3 passes décisives) et a participé à 17 rencontres de Jeep ÉLITE avec l'équipe de Savo Vucevic.



1,3 point en 5 minutes de moyenne pour Johan Randria,

qui va sûrement aller chercher des responsabilités à l'étage inférieur (photo : Olivier Fusy)