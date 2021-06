Bourg : Zachery Peacock forfait à Monaco

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Revenu de Miami, aux Etats-Unis, où il a rendu hommage à son jeune frère décédé des suites d'une fusillade, Zachery Peacock (2,03 m, 33 ans) ne sera pas présent sur le parquet de Gaston-Médecin, à Monaco, ce lundi soir lors du quart de finale des playoffs de Jeep ELITE. L'information a été dévoilée par le Progrès dimanche 20 juin, qui a interrogé Savo Vucevic, le coach bressan. "Il a raté pas mal d'entraînements. C'est difficile pour lui. Il est vraiment atteint psychologiquement." Un constat également observé par le président, Julien Desbottes. "Zachery Peacock n'a pas la force de jouer mentalement."



Meilleur joueur de l'histoire de la JL Bourg (Leaders Cup en 2016, MVP et Champion Pro B en 2017 et MVP de Jeep ELITE en 2018), l'Américain va quitter l'Ain à l'intersaison. Bourg-en-Bresse lui a rendu hommage lundi 14 juin, à l'occasion du dernier match de la saison régulière. Pour sa sixième saison à la Jeu, Peacock a compilé 11,2 points à 50,4% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 1,9 passe décistive pour 11,5 d'évaluation en 24 minutes.

Face à Monaco, vainqueur de l'Eurocup, le club bressan sera également privé de son leader offensif Danilo Andjusic (20 points à 47,8% aux tirs, dont 40,9% à 3-points, et 88% aux lancers francs, en 30 minutes de jeu). Le meilleur marqueur de Jeep ÉLITE a rejoint la sélection serbe, qui se prépare pour le tournoi de qualification olympique, prévu du 29 juin au 4 juin.