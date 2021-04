Bourg : Zachery Peacock touché au genou

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Si Zachery Peacock (2,03 m, 33 ans) n'a pas joué à Orléans mardi soir, c'est parce qu'il a reçu un coup au genou lors de la courte victoire de la JL Bourg face à l'Elan Chalon. Coup qui a engendré un gonflement important selon Le Progrès.

Légende vivante du club bressan, Zachery Peacock ne vit pas la meilleure saison de sa carrière (11,6 points à 46,5% de réussite aux tirs dont 45,5% à 3-points, 3,5 rebonds, 2 passes décisives et 2,7 fautes provoquées pour 11,7 d'évaluation en 25 minutes) mais reste important - tant sur le terrain (grâce à son QI basket et son adresse) que dans le leadership -, en témoigne le résultat de son équipe en son absence (défaite 78-70 chez l'OLB). Si bien que l'équipe de Savo Vucevic, qui a besoin de réagir après ce non-match, voudra le retrouver pour affronter Le Portel à Ekinox samedi, ce qui n'est pas encore certain.