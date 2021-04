Bourg : Zack Wright forfait contre Limoges

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Déjà forfait à Boulazac, Zack Wright ne pourra pas faire son retour ce dimanche face à son ancien club, le Limoges CSP. Le meneur américano-bosnien souffre d'une déchirure au mollet. Le Progrès indique qu'il est également incertain pour la rencontre de mardi face à Cholet. Sans lui, Savo Vucevic va devoir s'appuyer sur Codi Miller-McIntyre et Hugo Benitez au poste 1 et Danilo Andjusic et l'ailier Luka Asceric au poste 2.