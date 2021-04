Bourg prend sa revanche sur Gravelines-Dunkerque, après prolongation

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormareche

Il y a deux semaines, à domicile, la JL Bourg entamait une série de trois défaites par une déroute contre le BCM Gravelines-Dunkerque (67-84). Deux semaines plus tard, l'équipe de Savo Vucevic a pris sa revanche (90-98) face aux Maritimes, qui ont du faire sans Briante Weber (élongation aux adducteurs).

En déplacement à Sportica, les Bressans ont été longtemps menés, notamment à cause d'un grand Erik McCree (24 points à 7/14 aux tirs, 7 rebonds, 4 passes décisives et 7 fautes provoquées pour 28 d'évaluation en 35 minutes). A l'entame du dernier quart-temps, ils comptaient 11 points de retard (66-55). Mais finalement, en s'appuyant sur le trio Thomas Scrubb (15 points à 6/10, 5 rebonds et 3 passes décisives pour 20 d'évaluation 29 minutes) - Maxime Courby (12 points à 4/8 et 3 passes décisives pour 11 d'évaluation en 31 minutes) - Luka Asceric (3 points à 1/2 et 3 rebonds en 20 minutes), la Jeu est remontée au score (70 partout à 4 minutes de la fin) avant d'arracher la prolongation.

Grâce à deux interceptions de Zack Wright (6 points à 2/6, 4 rebonds, 8 passes décisives, 9 interceptions et 0 balle perdue pour 23 d'évaluation en 26 minutes) sur les deux premières possessions puis le retour de l'adresse (12/28 à 3-points), notamment de Danilo Andjusic (33 points à 8/15, 4 passes décisives, 4 balles perdues et 8 fautes provoquées pour 29 d'évaluation en 29 minutes), les visiteurs ont finalement pris le dessus lors de ces 5 minutes supplémentaires, profitant notamment des sorties d'Aleksej Nikolic (10 points à 3/6, 4 passes décisives, 4 balles perdues et 6 fautes provoquées pour 9 d'évaluation en 27 minutes) et Romuald Morency (10 points à 4/5, 10 rebonds et 3 passes décisives pour 20 d'évaluation en 37 minutes) pour 5 fautes. De quoi signer une onzième victoire pour rester au contact du haut de tableau.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques