Branden Frazier nouveau meneur de Monaco

À la recherche d'un meneur de jeu depuis début 2021, l'AS Monaco a fini par engager le combo-guard Branden Frazier (1,91 m, 28 ans) juste avant la limite du 28 février.

Passé par la VTB League, l'Espagne, l'Allemagne et la Turquie

Ne parvenant pas à trouver le meneur idoine, la Roca Team a fini par choisir un joueur disponible sur le marché européen et en rythme de compétition. Brendan Frazier, natif de Brooklyn (New York), est passé par l'Université de Fordham entre 2010 et 2014 avant de démarrer sa carrière professionnelle aux Pays-Bas puis de jouer en Hongrie et ensuite en Ukraine. C'est au pays du président de l'ASM Sergey Dyadechko et de son GM Oleksiy Yefimov qu'il a fait parler de lui. Champion et MVP des finales en 2016, il a ensuite pu accéder à la relevé VTB League avec l'Avtodor Saratov, durant deux saisons, puis à la Liga Endesa à Burgos en 2018-2019. En 2019-2020, il a découvert le championnat d'Allemagne à Bonn - croisant la route de Dijon, contre qui il n'a pas brillé (-2 puis 11 d'évaluation) - tout en participant à la Ligue des Champions (BCL). Pour cette saison 2020-2021, il évoluait cette fois en Turquie, avec le Fethiye Belediyespor (12,1 points à 41,1% de réussite aux tirs, 5,2 passes décisives, 2,7 rebonds et 1,9 balle perdue en 29 minutes).

« Branden Frazier est capable de jouer aux postes 1 et 2, a commenté son futur entraîneur Zvezdan Mitrovic. Il a évolué en Ukraine, en Russie, en Espagne, en Allemagne, en Turquie, dans des championnats de bon niveau, il a l'expérience du jeu européen et il arrive en bonne condition puisqu'il évoluait jusqu'à présent dans le championnat turc. Il était très important pour nous que le renfort soit capable d'être performant rapidement. Frazier a la réputation d'être un garçon équilibré, avec une bonne mentalité. Il n'a pas un CV incroyable, certes, mais j'ai le sentiment qu'il va pouvoir nous aider rapidement et solidement dans la rotation ».

Par ailleurs, le club a décidé de ne pas remplacer Darral Willis à l'intérieur, J.J. O'brien et Mathias Lessort s'étant montrés plus productifs depuis qu'ils ont plus de responsabilités nous a expliqué Oleksiy Yefimov

