Brandon Brown futur meneur des Metropolitans 92 ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Adversaire de la JDA Dijon (30 points à 11/17 aux tirs, 13 passes décisives et 4 rebonds pour 41 d'évaluation en 60 minutes sur deux matchs) en huitième de finale de la Ligue des Champions (BCL), Brandon Brown (1,86 m, 30 ans) a réalisé une saison solide avec Nijni Novgorod (14 points à 46,5% de réussite aux tirs, dont 41,1% à 3-points, 2,4 rebonds, 6,2 passes décisives et 1,8 interception en 28 minutes). Au point de lui ouvrir les portes d'un club ambitieux pour la saison prochaine. Selon Sportando, l'ancien pensionnaire du petit programme universitaire de Montana Western (évoluant en NAIA) va rejoindre les Metropolitans 92 pour la saison 2020/21.

Après deux saisons au Brésil en début de carrière professionnelle avoir longtemps joué dans le championnat polonais (de 2015 à 2019) avec également des passages à Chypre et en Bulgarie, le natif de Tacoma (Washington) va donc découvrir deux nouvelles ligues, la Jeep ELITE et potentiellement l'EuroCup.

Après avoir engagé Miralem Halilovic et l'entraîneur Jure Zdovc, les Metropolitans tiennent là le remplaçant de Briante Weber à la mène. Meneur de jeu musculeux dévastateur dans ses changements de direction, de rythme et plus largement grâce à ses "hésitations", il est également un fin passeur et bon shooteur.

L'effectif des Metropolitans 92 pour la saison 2020/21 :