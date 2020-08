Brandon Jefferson à la SIG Strasbourg : « Un joueur humble », apprécie Tuovi

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

À condition qu'il passe sa visite médicale avec succès, Brandon Jefferson (1,73m, 28 ans) va passer cette saison du Loiret à l'Alsace et rejoindre la SIG Strasbourg, afin de remplacer Wes Clark déclaré inapte. « Joueur très sollicité, il a été suivi de très près depuis ses débuts en Finlande par Lassi Tuovi, qui a toujours gardé un œil sur lui », précise la formation alsacienne.

« Je suis très heureux qu’on ait pu trouver un accord aussi rapidement avec Brandon, se félicite pour sa part Lassi Tuovi, le coach strasbourgeois. Je le connais depuis 2014 lorsqu’il est arrivé en Finlande. Après cela, il a montré chaque année qu’il était capable de passer des paliers et de progresser. Son histoire est assez similaire à celle de DeAndre (Lansdowne). En échangeant avec lui, j’ai vite compris que c’était un joueur humble avec une vraie volonté de vouloir encore s’améliorer, comme les autres joueurs que nous avons recrutés. Il va nous apporter sa précision aux tirs, sa rapidité et son talent. Il est capable de mener mais aussi d’être associé à Jean-Baptiste (Maille) sur le terrain. Il a confirmé avec Orléans ce que je savais déjà, à savoir qu’il est capable d’être très efficace dans les moments clés du match ».

MVP de Pro B en 2018-2019 avec Orléans, il a sorti une saison remarquable à tout point de vue pour sa première en France. Tant individuellement (16,7 points à 44,4% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds et 5,4 passes décisives pour 17,6 d'évaluation en 32 minutes) que collectivement (vainqueur des Playoffs d'accession avec l'OLB).

Pour sa deuxième saison en France, il a découvert la Jeep ÉLITE, où il s'est montré à son avantage. Cinquième meilleur marqueur du championnat de France (16,2 points dont 43,6% de réussite à 3-points), il a été fidèle à sa réputation de meneur scoreur et polyvalent (avec 2,4 rebonds et 4 passes décisives pour 15,4 d'évaluation en 32 minutes). L'ancien étudiant de Metro State de Denver (NCAA II) participera donc de nouveau à une Coupe d'Europe à la rentrée, après la FIBA Europe Cup en 2014-2015 avec le KTP-Basket (Finlande) et l'EuroCup avec le Petrol Olimpjia (Slovénie) en 2016-2017.

Avec l'arrivée de Brandon Jefferson, la SIG Strasbourg n'est plus qu'à la recherche d'un seul joueur, un ailier-fort pour remplacer Léopold Cavalière arrêté pour deux mois.