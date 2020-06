Brandon Taylor a refusé l'offre de prolongation du MSB

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Dominique Breugnot MSB

Malgré les sollicitations du Mans, Brandon Taylor (1,78 m, 26 ans) a préféré refuser ce qui lui été proposé par le club. Les nombreuses prises de contact et conversations téléphoniques avec son agent n'auront pas suffit à convaincre le meneur américain.

Après plusieurs approches auprès de son agent et de conversations téléphoniques avec Elric Delord, le MSB est au regret d'annoncer que a décliné l'offre de renouvellement proposée par le club.https://t.co/t5kA4DH85m — MSB_Officiel (@MSB_Officiel) June 5, 2020

Arrivé de deuxième division italienne à l'été 2019, Brandon Taylor s'est révélé comme un élément précieux de l'effectif d'Elric Delord. En 14 rencontres disputées, il tournait à 15,2 points à 48,5% de réussite aux tirs dont 37,7 à 3-points, 7,1 passes décisives, 2,1 rebonds et 4,6 fautes provoquées pour 17,8 d'évaluation en moyenne. Son apport individuel non négligeable lui permet de figurer dans les 10 meilleurs joueurs du championnat et ce, dans quatre catégories. Il est le tout meilleur passeur de Jeep ÉLITE, le deuxième plus adroit aux lancers-francs (92,2%), le quatrième à l'évaluation et le neuvième marqueur du championnat.

Au terme d'une saison tronquée par une blessure à l'orteil du pied gauche et par la pandémie, le meneur américain souhaite donc poursuivre sa progression ailleurs que dans la Sarthe. Le MSB va donc devoir essuyer, à contrecœur, le départ de l'une des pièces maîtresses de son effectif 2019/20.