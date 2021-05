Brock Motum, un finaliste de l'EuroLeague 2019 en renfort à Nanterre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Tyler Stone arrêté jusqu'à la fin de la saison, Nanterre, dans une situation difficile en Jeep ELITE, s'est activé pour trouver un remplaçant. C'est chose faite. Ce week-end, le club des Hauts-de-Seine a obtenu l'accord de Brock Motum (2,08 m, 30 ans), après avoir un temps cru faire venir le pivot anglais Gabriel Olaseni. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Galatasaray Istanbul qu'il a rejoint l'été dernier, l'international australien n'y a plus rien à jouer sur cette fin de saison et vient donc ainsi de faire prêter pour la fin de saison afin d'aider Nanterre à sauver sa place en Jeep ELITE.

Si proche du sacre avec l'Anadolu Efes...

Le natif de Brisbane a démarré sa carrière professionnelle à la Virtus Bologne, après un cursus NCAA à Washington State de 2009 à 2013. Revenu en NBL, le championnat d'australie, en 2014-2015, il a ensuite passé deux saisons au Zalgiris Kaunas, découvrant l'EuroLeague. Auteur de 10,8 points de moyenne à ce niveau en 2016-2017, il s'est ensuite engagé à l'Anadolu Efes Istanbul où ses deux exercices sur place ont été complètement différents. S'il a été moins responsabilisé en 2018-2019 (11 minutes par match) qu'en 2017-2018 (18 minutes), il a atteint la finale 2019 à Vitoria avant de s'engager à Valence. Au bout de la première année de son contrat (5,9 points de moyenne), le club espagnol l'a libéré et il a donc rejoint Galatasaray où il se montre productif (14,9 points à 52,9% de réussite aux tirs dont 47,2% sur près de 4 tentatives par match, 4 rebonds et 1,9 passe décisive en 31 minutes) dans une équipe qui a déçu (6 défaites en 6 matches de BCL, 11 victoires et 18 défaites en championnat turc).

Poste 4 fort sur les tirs en réception ou pour attaquer le panier de face avec sa main gauche, il va représenter une sacrée plus-value pour l'équipe de Pascal Donnadieu sur cette fin de saison (9v-13d), qui a pris un énorme bol d'air en vue du maintien grâce à son succès étriqué contre Le Portel mardi (76-75).