Brock Motum se confie sur son arrivée à Nanterre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Brock Motum (2,08 m, 30 ans) apporte une vraie plus value à Nanterre. Arrivé de Galatasaray, l'ailier-fort australien est venu renforcer l'effectif des Franciliens pour le reste de la saison. Il a d'ailleurs réalisé un solide premier match à Chalon-sur-Saône, guidant sa nouvelle équipe vers une troisième victoire de suite. Il a aligné 18 points à 87,5% de réussite aux tirs, accompagnés par 1 rebond, 1 contre et 2 passes décisives pour une évaluation de 19. Il a fini meilleur marqueur de son équipe. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux de Nanterre 92, Brock Motum revient sur son arrivée et livre ses premiers ressentis avec l'équipe de Pascal Donnadieu.

"Le style de jeu est sympa : partage du ballon, jeu ouvert, lecture de jeu et j'essaye d'apporter mon jeu dans le cadre du système. Je suis content d'être là, avec les gars. C'est un super club avec une belle histoire et je vais essayer de faire de mon mieux, de jouer mon rôle pour l'équipe, de faire ce qui doit être fait et j'espère qu'on gagnera quelques matches. J'ai hâte de jouer à domicile mais j'ai surtout hâte de jouer devant les fans. J'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai hâte de jouer devant vous."

Ce sera dès la semaine prochaine. Mais avant, Nanterre reçoit le BCM Gravelines-Dunkerque ce samedi à partir de 18 heures.

ITW - Brock Motum



Quelques heures après son retour de Chalon, on a intercepté @brockm12 pour faire les présentations avec les fans de Nanterre 92



Une chose est certaine : il est pressé de vous retrouver (et nous aussi )#WeAreJSF pic.twitter.com/6HLLclJ1ja — Nanterre 92 (@Nanterre92) May 14, 2021

Nanterre est actuellement dixième de Jeep Elite avec un bilan de 10 victoires pour 13 défaites.