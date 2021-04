Bruno Caboclo devrait bien aller au bout de la saison avec le Limoges CSP

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Arrivé en mars 2021 au Limoges CSP pour combler l'absence de Roméo Travis, touché au genou, Bruno Caboclo (2,06 m, 25 ans) devrait terminer cette saison 2020-2021 avec les Limougeauds. Le club lui a fait une offre de prolongation en ce sens que le Brésilien a accepté.

Le Cercle Saint-Pierre attend désormais que son contrat soit requalifié en tant que joker, alors qu'il était jusqu'ici remplaçant médical. Avec Limoges, l'ancien joueur NBA réalise de belles performances, il aligne 17,3 points à 51,7% de réussite aux tirs, 6,3 rebonds et 3,3 fautes provoquées pour 17,3 d'évaluation en 26 minutes de moyenne sur ses quatre premiers matchs en Jeep ELITE.

Le CSP est huitième du classement avec 9 victoires pour 10 défaites et peut espérer conserver sa place dans le Top 8 avec l'aide du Brésilien et le retour de ses joueurs au fur et à mesure, notamment Nicolas Lang.