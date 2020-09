Bruno Cingala-Mata rejoint Boulazac pour cinq semaines

JEEP ÉLITE

C'était attendu et c'est désormais (presque) officiel : Bruno Cingala-Mata (2,00 m, 27 ans) va découvrir la Jeep ÉLITE avec le Boulazac Basket Dordogne (BBD), après avoir connu la Nationale 2. Il évoluera dans le Périgord jusqu'en janvier, en qualité de pigiste médical du capitaine Jean-Frédéric Morency, arrêté pour au moins six semaines en raison d'une hernie discale. « Son état d’esprit est bon, il se sent bien et a effectué une bonne rencontre face au Limoges CSP », a confirmé Thomas Andrieux à Rafael Dubourg, journaliste de Sud Ouest.

De sa Guadeloupe natale, en passant par la NM2, à la Jeep ÉLITE

« J’ai clairement l’objectif d’aller voir encore plus haut l’année prochaine, nous confiait-il en mars dernier. Je continue de travailler pour y arriver. Cela fait trois ans de suite que je monte d’un échelon et c’est mon envie de poursuivre dans cette voie. » Arrivé au BC Gries-Oberhoffen l'été dernier, le Guadeloupéen, originaire du Moule, vient de voir son vœu exaucé, grâce à une très bonne saison avec le BCGO (9,2 points à 54,4% de réussite aux tirs et 7,2 rebonds pour 12,9 d'évaluation en 24 minutes) pour son retour en Pro B. De quoi inciter le BBD à faire appel à ses services.

Pourtant, ses débuts professionnels, après un premier passage en Pro B, n'ont pas été simples. « Après Fos, je ne voulais pas aller jouer en Nationale 1. Je souhaitais vraiment rester en Pro B mais je n’avais pas de proposition. Mon agent m’a alors proposé d’évoluer à l’étranger, arguant que c’était équivalent d’évoluer en France. L’opportunité danoise (à Stevnsgade) s’est alors présentée et c'est un choix que je ne regrette absolument pas aujourd’hui, même si mon retour en France après a été compliqué ».

Une ascension à la Mamadou Dia

Boudé par les formations de Pro B à son retour de Stevnsgade au Danemark, Bruno Cingala-Mata doit alors se résoudre à passer par les championnats fédéraux, en NM1 et même en NM2, avant de retrouver les championnats LNB. « Cette situation a été particulièrement difficile à vivre. Je ne comprenais pas pourquoi aucune opportunité ne se présentait et je pensais même à arrêter. Puis, on m’a proposé le projet de l’UTBM (l'Union Tours Basket Métropole). À Tours, il se construisait quelque chose d’ambitieux. Pierre Tavano m’a proposé d’en faire partie et en plus d’avoir des responsabilités importantes au sein de l’équipe. Je savais qu’avec lui, j’allais progresser. Je souhaitais également reprendre du plaisir et avoir l’opportunité de construire une belle histoire. J’ai beaucoup pensé à Mamadou Dia que j’ai connu à Fos et qui a gravi absolument tous les échelons jusqu’à la Jeep ELITE avec son club, c’était un peu mon modèle à ce moment-là. » Et comme Mamadou Dia alias le maire, il aura l'occasion de s'essayer à la Jeep ÉLITE. Au moins cinq semaines avec le BBD, voire plus si affinité...

