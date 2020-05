Bryce Cotton ne rejoindra ni l'ASVEL ni l'Europe

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Perth Wildcats

Devenu agent libre en mai, Bryce Cotton (1,82 m, 27 ans) était des plus convoités sur le marché des transferts par les équipes d'EuroLeague parmi lesquelles se trouvait l'ASVEL. Mais selon ESPN et Sportando, le combo-guard américain a resigné dans le club où il évolue depuis 2017 : les Wildcats de Perth.

Alors qu'un retour en Europe et en EuroLeague semblait être l'option la plus probable pour celui qui a tout prouvé en Australie, Bryce Cotton a rejeté les nombreuses offres dont il a fait l'objet. Joueur star du championnat australien qu'il a remporté trois fois (2017, 2018 et 2020), il a également été élu deux fois meilleur joueur de la saison de NBL (2018 et 2020). En 2019/20, il a dominé la ligue australienne en inscrivant 22,6 points par rencontres, faisant de lui le meilleur marqueur de NBL.

Un salaire revu à la baisse

Bryce Cotton prouve sa fidélite envers les Wildcats et la NBL malgré un argument qui aurait pu faire pencher la balance. La NBL, ses équipes et l'Association australienne des joueurs de basketball ont pris des mesures de réductions de salaires. Pour les joueurs gagnant plus de 200 000 $ lors de la saison 2020/21, leur salaire serait réduit de 50%. Malgré cela, l'américain va poursuivre son aventure à Perth en renégociant son contrat pour éviter une baisse si importante.