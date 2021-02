C.J. Williams espéré par l'Élan Béarnais

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

En grande difficulté depuis le départ de Shannon Evans pour la Turquie, l'Elan Béarnais a fait part, par l'intermédiaire de Laurent Vila puis de son assistant Jimmy Vérove, de sa volonté de se renforcer. Le club palois s'est mis en quête d'un poste 4 shooteur pour épauler Petr Cornelie, Nicolas De Jong, Hamady N'Diaye et Ousmane Drame dans la peinture. Finalement, l'EBPLO se destine plus vers la signature d'un ailier puisque C.J. Williams (1,96 m, 31 ans) est espéré par le club selon nos informations.

19 minutes de moyenne avec les Clippers en 2017-2018

Formé chez lui en Caroline du Nord, et notamment à North Carolina State, cet ailier a débuté sa carrière professionnelle en G-League sous les couleurs des Los Angeles D-Fenders. Reconnu pour ses qualités athlétiques, Williams a ensuite parcouru le continent européen. Après avoir une saison en Italie, il a débarqué en France. Passé par Dijon en 2015-2016 (11,9 points à 40% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds et 1,5 passe décisive en 34 matchs de Pro A), à l'occasion de la première saison de Laurent Legname en Bourgogne, le natif de Fayetteville a ensuite réalisé le rêve de tout basketteur en réussissant à s'implanter pendant deux ans en NBA, défendant les couleurs des Los Angeles Clippers puis des Minnesota Timberwolves, entre 2017 et 2019 (4,7 points à 45%, 1,2 rebond et 1 passe décisive en 53 apparitions dans l'Association). Champion des Amériques en 2017 avec Team USA, l'ancien ailier de la JDA évoluait la saison dernière en G-League, à Long Island (10,4 points à 38%, 4,1 rebonds et 2,4 passes décisives en 40 rencontres en 2019/20). On notera toutefois une baisse progressive de son adresse longue distance au cours de son parcours, de 51,5% à 3-points lors de sa saison rookie à Chypre à 35,7% l'an dernier avec les Nets.

Auteur d'une pointe à 18 points face à Charlotte en janvier 2018 puis d'un game-winner contre Atlanta (voir la vidéo ci-dessous), C.J. Williams était alors au plus fort de sa carrière NBA et devait se pincer pour réaliser ce qui lui arrivait. « Et dire que j'étais dans une petite équipe française il y a deux ans », s'extasiait-il. Trois ans plus tard, il pourrait ainsi retourner (quasiment) au point de départ. Toujours est-il qu'avec l'ex-Clipper dans ses rangs, l'Elan Béarnais devrait pouvoir compter sur un joueur d'expérience, capable d'être dangereux sous le cercle et de rassurer sur le plan défensif. De bonne augure pour une fin de saison qui s'annonce des plus compliquées pour Pau.