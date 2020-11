Cameron Wells (Gravelines-Dunkerque) : "On n'a pas montré ce qu'on pouvait faire"

Pour la 10e saison de sa carrière professionnelle, le meneur étasunien Cameron Wells (1,86 m, 32 ans) découvre le championnat de France avec le BCM Gravelines-Dunkerque. Le Texan n'a pour le moment pas pu exploiter toutes ses qualités (11,2 points à 55,8% de réussite aux tirs, 1 rebond, 2,6 passes décisives, 2,6 balles perdues et 1,8 faute provoquée pour 9,4 d'évaluation en 29 minutes) et l'équipe affiche un bilan d'une seule victoire en cinq rencontres. Dans Nord-Littoral, le Texan reconnaît sans problème que le BCM peut mieux faire.

"On n'a pas montré ce qu'on pouvait faire, on a démarré plutôt lentement. Tout le monde n'a pas joué le basket qu'il voulait jouer. Je suis déçu, je crois qu'on est tous déçus par ce début de saison. Mais on reste concentrés. On sent qu'on peut faire mieux, et ce qui est important, c'est qu'on reste tous concentrés. Mais on va s'améliorer. La crise sanitaire a eu un léger impact sur notre préparation d'avant-saison mais aussi personnellement car moi et mes autres coéquipiers américains, on est arrivés un par un, semaine après semaine, et ça prend du temps de comprendre la ligue. C'est un nouveau championnat pour beaucoup de joueurs, donc ça a un peu ralenti le rapprochement de l'équipe. Ce serait allé plus vite sans la Covid-19."