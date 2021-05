Cameron Wells ne jouera plus cette saison mais Boulazac retrouve son capitaine Jean-Frédéric Morency

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Nicolas Ravinaud

Cameron Wells (1,85m, 32 ans), arrivé en tant que remplaçant médical au BBD avant de prolonger, s'est blessé et ne jouera plus cette saison. Le meneur américain valait 9,1 points à 44,6% de réussite aux tirs avec 1,8 rebond, 4 passes décisives et 1,3 interception pour une évaluation de 9,7 en 28 minutes de jeu. A son poste, Paul Billong et Benjamin Sene vont se relayer pour assurer le poste jusqu'à la fin de la saison, alors que l'équipe de Thomas Andrieux n'a plus espoir de se maintenir en Jeep ELITE, avec un bilan de 4 victoires et 24 défaites.

Cameron Wells est arrêté jusqu'à la fin de la saison. @paulbillong1 et @Benji6Sene vont alterner sur le poste. — BoulazacBasketD (@BoulazacBasketD) May 31, 2021

Bonne nouvelle en revanche, le club a annoncé que son capitaine Jean-Frédéric Morency (2,00 m, 32 ans) serait de retour après sa blessure aux adducteurs. Avant sa blessure, le poste 4 valait 5,1 points à 58,1% de réussites aux tirs avec 4,1 rebonds et 0,3 passe pour une évaluation de 6,6 en 18 minutes de jeu.