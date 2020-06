Cameron Wells nouveau meneur du BCM Gravelines-Dunkerque

JEEP ÉLITE

Crédit photo : sOliver Würzburg

Après avoir engagé cinq jeunes joueurs, bien que référencés (surtout en ce qui concerne Chris Horton), le BCM Gravelines-Dunkerque se dote d'expérience au poste 1. En plus de Lucas Bourhis, c'est l'Étasunien Cameron Wells (1,86 m, 31 ans) qui va tenir la mène de l'équipe de Serge Crevecoeur la saison prochaine.

Comme le nouveau meneur du Mans Sarthe Basket Kaza Kajami-Keane, Cameron Wells a démarré sa carrière à Zwolle, club phare des Pays-Bas, en 2011. Très bon dans ce championnat de seconde zone, il a pris ensuite la route de l'Allemagne où il passé six des sept dernières saisons. Après trois années passées chez les Gießen 46ers, il a tenté l'aventure en Italie, du côté de Varèse. En 2018, le Texan est revenu en Allemagne, direction Würzbourg et le s.Oliver Baskets, où il a joué les deux dernières saisons. Il sort de sa meilleure saison en carrière statistiquement parlant (16,1 points à 55,7% de réussite aux tirs, 2,6 rebonds, 5,4 passes décisives et 2,5 balles perdues en 29 minutes).

L'ancienne star de l'université de Citadel partagera la mène avec Lucas Bourhis. Expérimenté, fort shooteur à 3-points (48% en 2019/20), il arrive au BCM avec des références. Pour compléter le groupe professionnel, le directeur sportif Olivier Bourgain et le staff doivent maintenant trouver un ailier-fort. Mais sur le papier, l'équipe semble bien équilibrée malgré un budget en baisse.

L'effectif 2020/21 du BCM :