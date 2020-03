Cédric Heitz : "Faire une année blanche sans champion"

Les championnats sportifs suspendus pour trois semaines, la question est désormais de savoir ce que sera la suite de la saison 2019/20... si suite il y a. Plusieurs championnats ont (Lituanie, Suisse) ou vont (Pologne) d'ores et déjà annoncé qu'ils ne reprendront pas, comme les compétitions organisées par la FIBA Europe. Dans la presse locale, les dirigeants et coachs donnent leur avis sur la suite à donner à cet exercice d'ores et déjà particulier. C'est le cas de Cédric Heitz, le coach de Châlons-Reims (CCRB) interrogé par L'Union.

"Pour moi, on est dos au mur, le mieux serait d'arrêter le championnat et faire une année blanche sans champion, sans montée et sans descente. Si on part du principe qu'on se retrouve à jouer une pièce de théâtre sans spectateur, ma position est claire : il faut arrêter. Mais, le sport a quelque chose en plus, il a une logique de compétition et de classement, avec un titre au bout, qui nécessite de jouer tous les matches. S'il n'y pas de spectateur et si on en est réduit à disputer une compétition sportive, alors il faut savoir si les retombées financières sont suffisantes pour pallier le manque à gagner dû à l'absence de spectateurs. Mais, à mon avis, le calcul est vite fait, on sera déficitaire."