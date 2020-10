Cédric Heitz : "J'espère que cet aboutissement va nous donner confiance"

Après quatre défaites de rang pour démarrer la saison 2020/21, Champagne Basket s'est imposé pour la première fois samedi soir. A Antarès, les Marnais ont profité du retour à la compétition du Mans - qui restait sur trois semaines sans match ! - pour l'emporter 87 à 84, malgré l'absence de Jalen Adams (qui ne se sentait pas bien). Ils ont notamment passé un 19-0 aux locaux dans le troisième quart-temps pour prendre les devants.

"Tout d’abord, je veux féliciter l’équipe du Mans car c’est difficile de reprendre la compétition après autant de semaines d’arrêt, a avoué l'entraîneur vainqueur Cédric Heitz après le match devant la presse*. Nous, nous sommes à fond dans la compétition mais pas toujours avec des fins heureuses. Aujourd’hui, ce n’était pas facile avec l’absence de Jalen Adams. On peut être satisfait de l’effort, de la cohésion en attaque, on a appris de nos erreurs passées. J’espère que cet aboutissement va nous donner confiance. Ce soir, on voit, pour une fois, que le plus grand nombre de balles perdues sont chez l’adversaire et on a mis un 19-0 ce qui est très rare, même si on a eu à subir cela aussi.



C’est quand même bien dans le contexte actuel d’avoir 3100 personnes dans une salle comme aujourd’hui. Le basket reste un sport nécessaire, on a besoin de cela malheureusement, ce n’est pas toujours facile de l’obtenir. On est dans une sorte d’iniquité complexe qui pose question."