Cédric Heitz (CCRB) : "On a marqué des points dans les esprits"

Samedi soir, le Champagne Châlons-Reims Basket (CCRB) a tenu tête à l'ASVEL, leader de Jeep ELITE et champion de France en titre. C'est finalement sur un panier à 0,5 seconde de la fin après rebond offensif que David Lighty, l'ailier rhodanien, a donné la victoire aux visiteurs (66-68). De quoi provoquer la frustration de l'entraîneur vaincu, Cédric Heitz, mais aussi sa satisfaction au vue de la production de son équipe.

« On a marqué des points dans les esprits et la manière de faire. On les avait déjà mis en difficulté à l'aller, on les a à nouveau mis en difficulté au retour. Ça s'est joué à peu. Malheureusement, on a eu beaucoup de pertes de balle, ils ont réussi à limiter nos tirs à 3-points. Mais dans plusieurs aspects on a été présent, forts. Défensivement notamment. Les joueurs ont prouvé qu'ils étaient forts et on n'a pas été loin. Ça se joue à un rebond défensif et peut-être à cette dernière possession où j'aurais pu trouver une situation aussi plus claire, donc je m'en veux. Mais c'est comme ça, on partage les victoires, les défaites, partager les erreurs parfois... Même si c'était compliqué de marquer en 0,5 seconde, c'est toujours possible au basket. On n'a pas eu la meilleure des situations à la fin. C'est le genre de match qui doit quand même continuer à construire notre volonté de continuer cette quête. On a des matchs difficiles qui s'annoncent mais je pense qu'on est armé pour les jouer et j'espère que la pièce tombera de notre côté la prochaine fois. »