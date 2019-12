Cédric Heitz (CCRB) : "On est dans une bonne dynamique"

Lundi soir, Châlons-Reims a signé sa deuxième victoire de suite en s'imposant contre Le Portel. L'écart final (97-87) ne montre pas l'ampleur de l'écart sur la rencontre puisque le CCRB menait de 26 points à 10 minutes de la fin (77-51). C'est donc le deuxième large succès consécutif pour les Marnais qui reviennent dans la course à la Leaders Cup. De quoi relancer l'équipe après cinq défaites de suite. Au plus grand plaisir du coach Cédric Heitz, qui s'est exprimé dans L'Union.

"On est dans une bonne dynamique. Un piège nous était tendu avec les absences en face. Il ne fallait pas commencer à plat. On a fait trois quart-temps de très bon niveau défensivement parlant. L'écart s'est réduit sur la fin mais on avait fait le plus gros du travail. Au classement, c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est arrivé dans l'histoire du club d'être en position de se qualifier pour la Leaders Cup une journée avant la fin de la phase aller. C'est un moment intéressant. On va essayer de gagner le prochain match et on fera les comptes après."