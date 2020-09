Cédric Heitz "surpris" que Champagne Basket soit encore pronostiqué à la dernière place

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Le Champagne Basket est en Jeep ELITE depuis six ans désormais. Si le club n'a jamais été relégué depuis sa première accession à la première division, il n'a jamais joué les playoffs non plus. Et l'entité peine à monter en puissance, sportivement parlant notamment. Installé comme coach de l'équipe professionnelle depuis 2017, Cédric Heitz espère y remédier pour sa quatrième saison sur place. Après une intersaison marquée par de nombreuses signatures de jeunes joueurs, les pronostics plaçant son équipe à la dernière place l'ont questionné.

"Je suis un peu surpris qu'on continue à nous mettre derniers, avoue-t-il dans L'Union Ardennais. Ca fait quand même trois ans qu'on nous positionne ainsi. On n'a pas encore réussi à convaincre que ce qui est fait au club est tout de même solide. A nous de continuer à prouver qu'on déjouera les pronostics. Ca fait partie intégrante de nos motivations. Je pense qu'on est capable d'atteindre des niveaux de classement qui peuvent être intéressants."

Se disant "heureux du groupe et de son attitude", le technicien part ambitieux pour ce début de saison, ce mardi soir contre l'ASVEL pour la deuxième journée de Jeep ELITE. Malheureusement pour eux, gagner serait un véritable exploit puisque l'équipe compte deux forfaits à cause de la COVID-19.