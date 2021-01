Cédric Heitz en colère après le départ de Jalen Adams du Champagne Basket : "On a l’impression de s’être fait flouer"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Teddy Picaudé

"On ne s’est pas trompé sur le joueur, on s’est trompé sur l’homme." Cédric Heitz a des mots durs au moment d'évoquer le cas Jalen Adams, mais le coach du Champagne basket assume. Côté terrain, l'arrière/meneur américain (1,91 m, 25 ans) était bien le talentueux scoreur attendu, tournant à 20,3 points/match, le meilleur dans ce domaine en Jeep Élite depuis le départ du Palois Shannon Evans. Mais dans l'attitude, il a laissé pantois le staff de Châlons-Reims. "Il est arrivé en retard de 8 jours à la reprise en janvier", nous confie Heitz. "Il nous a baladés, nous a sorti toutes les excuses du monde, et finalement on découvre jeudi 7 qu'il part pour la G-League. Il ne nous avait jamais parlé d'un tel projet."

Un peu à la manière de Kadeem Allen, parti il y a peu de la JL Bourg, Adams a eu du mal à s'adapter à sa découverte de l'Europe et s'en est allé en laissant son monde frustré. "Avec le recul, on a l’impression de s’être fait flouer", déplore Cédric Heitz. "On a l’impression qu’il est venu avec nous pour se préparer pour la G-League, en rêvant de la NBA. Que Châlons-Reims était un genre de prépa physique et technique". Son départ laisse un grand vide au Champagne Basket (avant-dernier avec 7 défaites en 8 matchs) mais également dans le Championnat, qui perd là un joueur ultra spectaculaire.

Un joueur capable de prendre feu, de claquer des dunks tonitruants, mais dont l'investissement en défense était parfois suspect. "Notre seule victoire de la saison, au Mans, c'est le seul match où il n'est pas là", pointe ironiquement Cédric Heitz. "Il avait un rhume..." Le coach du Champagne Basket attend désormais de voir quelle suite va être donner à la saison avant de décider d'un recrutement pour combler le départ de son joueur. Néanmoins, le directeur général Grégoire Lefebvre sonde déjà le marché avec un salaire mensuel annoncé entre 7 000 et 10 000 euros par mois.