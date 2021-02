Cédric Heitz se questionne sur Jimmie Taylor : "On ne sait plus trop par quel bout le prendre"

L'été dernier, le Champagne Basket a fait avec une enveloppe limitée pour son poste 5. Le club a engagé Jimmie Taylor (2,08 m, 25 ans), un joueur qui arrivait avec un C.V. limité pour la Jeep ELITE. Au sein d'une équipe de bas de tableau, le natif de Greensboro (Alabama) tourne à 6,3 points à 53,1% de réussite aux tirs et 4,3 rebonds pour 8,5 d'évaluation en 22 minutes dans une équipe de bas de tableau. Samedi dernier, son entraîneur Cédric Heitz l'a encore lancé dans le cinq. Mais il n'a finalement joué que 4 minutes.

"C'est vraiment fatiguant, avoue-t-il dans L'Union. On ne sait plus trop par quel bout le prendre, le garçon. Il me fait mal au coeur parfois. On est très gentil avec lui, on lui explique les choses, on lui fait confiance, encore et encore. Ailleurs, ça ne se passerait pas comme ça."