Chalon : "Un premier test" à Bourg après une fin d'année 2019 positive

Redevenu l'entraîneur de l'Elan Chalon à l'intersaison 2019, Philippe Hervé a connu un retour compliqué en Bourgogne. Son équipe a mis longtemps à trouver le chemin du succès et les supporters, toujours fidèles, du Colisée, n'ont pas été tendres avec le technicien et surtout le choix du président Dominique Juillot de l'avoir fait revenir.

Mais l'équipe a terminé 2019 avec trois succès lors des quatre dernières rencontres, de quoi se sortir de la zone de relégation et envisager de poursuivre la bonne dynamique de 2020. "Sur le dernier mois et demi, il n'y a qu'un match où nous n'étions pas dans le coup, c'est contre Bourg-en-Bresse", dresse comme constat "PH" sur Elan TV.

Une équipe de Bourg-en-Bresse chez laquelle les Chalonnais se déplacent ce samedi pour la 18e journée de Jeep ELITE. Le staff espère que que son équipe pourra surfer sur la confiance du dernier mois et progresser en défense.

"On sait que pour franchir un pallier, il faut qu'on soit capable de concéder moins de points à l'adversaire. On en marque plus, tant mieux, mais il faut qu'on arrive à limiter l'adversaire. Sans dire que l'on soit une top équipe défensivement - parce que je pense que ce n'est pas l'âme de cette équipe, on n'en a pas le caractéristiques individuellement -, on doit être capable de faire mieux. Ce sera l'objet de la phase retour. Bourg-en-Bresse sera un vrai premier test".