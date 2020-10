Chalon : D.J. Cooper déjà sur la sellette

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

Après avoir été sorti dès le 64e de finale de Coupe de France contre une équipe de Pro B, Fos Provence, l'Elan Chalon a entamé la saison de Jeep ELITE par trois défaites en trois rencontres. Samedi, la prestation bourguignonne a encore été chaotique (défaite 54-76 au Colisée contre Strasbourg). Si Sean Armand va intégrer le collectif d'ici deux semaines, des joueurs pourraient partir en contrepartie.

Sorti du cinq de départ, D.J. Cooper (2 points à 1/4 aux tirs et 4 passes décisives en 16 minutes) est sur la sellette selon le Journal de Saône-et-Loire. Le pari de faire revenir l'ancien MVP de Pro A après deux ans sans jouer au haut-niveau s'avère pour le moment raté. L'ex-Monégasque n'est pas au niveau attendu et l'équipe ne répond pas aux attentes du staff, des dirigeants et surtout du public.

L'arrière Teyvon Myers lui, titularisé, a fini meilleur marqueur avec 17 points à 6/10 aux tirs, en plus de prendre 5 rebonds et provoquer 5 fautes. Mais comme Sean Armand et même Garrett Sim, c'est un poste 2. Et l'équipe, sans Cooper, manquerait d'un vrai poste 1. Avec sept joueurs étrangers sous contrat (Cooper, Sim, Myers, Armand, Menco, Hesson et Buckner), le club ne peut pas faire n'importe quoi.