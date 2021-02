Chalon : Julien Espinosa explique le choix de Martins Meiers

Mardi, l'Elan Chalon a annoncé la signature de Martins Meiers (2,08 m, 29 ans). Interrogé par Le Journal de Saône-et-Loire, le directeur général du club Rémy Delpon ainsi que l'entraîneur de l'équipe professionnelle Julien Espinosa reviennent sur ce choix. Pour eux, il est nullement question d'un échange avec Eric Buckner, parti à Astana, le club où Meiers jouait jusqu'ici cette saison. Le club kazakh, hors course pour les playoffs de VTB League, a consenti à raccourcir son effectif. Quant au profil du joueur, il est complémentaire avec le reste de l'effectif bourguignon selon son futur entraîneur :

"C’est un garçon qui va au contact. On avait la possibilité de partir sur un Américain avec un CV plus clinquant. Mais on s’est dit que, le plus important, c’était que le mec nous apporte ce qui nous manque le plus. À savoir cette régularité à l’intérieur, pour prendre le relais d’Ousmane (Camara). On va voir comment ça se passe mais, sur le profil, je préfère avoir ce joueur-là bien dans son rôle, et pour qui jouer en Jeep ÉLITE à Chalon a un réel intérêt, qu’un garçon peut-être plus référencé, mais qui ne répondrait pas parfaitement aux besoins de l’équipe."