Chalon : Julien Espinosa s'alarme de la production offensive de l'Elan jusqu'ici

Vendredi soir au Colisée, l'Elan Chalon a perdu de 30 points (60-90). Certes en face, c'était l'armada de l'ASVEL. Mais c'est déjà la quatrième défaite en quatre matchs de l'équipe bourguignonne. Celle-ci n'a pas tenu la distance avec le groupe de T.J. Parker, après une première mi-temps relativement serrée (37-46) hormis lors du départ, raté (0-8 au bout de 3 minutes). Du coup, l'entraîneur Julien Espinosa ne cache pas que son équipe n'en est pas où il le souhaiterait, au moins offensivement. Il l'a confié au Journal de Saône-et-Loire :

"Je retiens avant tout notre grande difficulté à nous organiser et à produire du rythme dans notre jeu. On a vraiment des difficultés depuis le début de la pré-saison à mettre en place notre jeu offensif. Et ça nous impacte aussi sur l’aspect défensif. On paye les conséquences de balles perdues trop nombreuses. On se fait impacter sur notre repli défensif. C’est quelque chose qui nous pose problème et qui nous empêche d’être bons les soirs de match. On a des difficultés. Il faut être lucide. Maintenant, cela fait quatre matchs amicaux que l’on perd. Et à chaque fois, on n’est pas dans la bataille dans les deux dernières minutes pour jouer la victoire. Donc c’est alarmant pour nous. Il faut qu’on en soit conscient."