Chalon : Philippe Hervé "n'est pas licencié du club"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Dans le Journal de Saône-et-Loire, le président de l'Elan Chalon Dominique Juillot est revenu sur la mise à l'écart de l'entraîneur Philippe Hervé, lundi après la défaite à Roanne (108-94). L'homme fort de l'Elan a qualifié cette décision comme étant "l’une les plus difficiles de ma vie de président". Signataire en 2019 d'un contrat de trois ans, l'ancien joueur du club est lié à l'institution bourguignonne jusqu'en juin 2022. Il n'est pas question de le licencier.

"Pour le moment, il est déchargé de l’entraînement de l’équipe première, explique Dominique Juillot dans le JSL. Il va prendre le recul nécessaire pour réfléchir à quelle orientation il aspire. Il n’est pas licencié du club. On essayera toujours de trouver une solution qui sera profitable à lui et à l’Élan. Il va se reconstruire et on verra après."

On pourrait ainsi le voir prendre le rôle de directeur sportif, puisque l'Elan Chalon n'en a plus depuis le départ de Crawford Palmer et que la Ligue Nationale de Basket en imposera un par club de Jeep ELITE à partir de la saison 2020/21. D'autant plus qu'il conserve de très bonnes relations avec le président Dominique Juillot mais aussi le nouveau coach Julien Espinosa.